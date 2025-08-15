Губернатор Каліфорнії представив план зміни виборчих округів для протидії республіканцям у Техасі

Ньюсом закликав до проведення спеціальних виборів у листопаді, на яких виборців попросять схвалити перерозподіл виборчих округів.

Губернатор Каліфорнії від Демократичної партії Гевін Ньюсом представив план щодо зміни виборчих округів у найнаселенішому штаті США, щоб протидіяти аналогічним зусиллям республіканців у Техасі, повідомляє BBC.

Ньюсом закликав до проведення спеціальних виборів у листопаді, на яких виборців попросять схвалити перерозподіл виборчих округів законодавцями перед національними проміжними виборами у 2026 році.

Він назвав цей крок надзвичайним заходом у відповідь на план, підтриманий Дональдом Трампом, у Техасі, який може призвести до того, що республіканці отримають ще п'ять місць у тонко збалансованій Палаті представників.

“Це остання подія в боротьбі за передвиборчі мандати, яка ризикує розпочати політичну гонку озброєнь за контроль над Конгресом США”, ‒ зазначає видання.

Губернатор, термін повноважень якого закінчується наступного року і, за чутками, має президентські амбіції, заявив, що це нейтралізує спробу Трампа та інших республіканців “підлаштувати систему”.

“Ми працюємо в рамках дуже прозорого, тимчасового та публічного процесу”, – сказав Ньюсом.

Пропозиція Ньюсома передбачає збереження Каліфорнією своїх нинішніх карт Конгресу, якщо Техас та інші штати відмовляться від будь-яких змін.

BBC підкреслює, що хід “око за око” має на меті звести нанівець прогнозований приріст голосів республіканців у Техасі, якщо штат схвалить перерозподіл округів, якого домагаються Трамп і губернатор штату Грег Ебботт.

Республіканцям у Техасі досі не вдалося схвалити нові карти, оскільки законодавці-демократи фізично покинули штат, позбавивши його законодавчого органу присутності двох третин, необхідної для голосування.

Ебботт погрожував заарештувати демократів, які залишаються в Іллінойсі, і заявив, що скликатиме безперервні спеціальні сесії законодавчого органу штату, доки пропозиція не буде ухвалена.