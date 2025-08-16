Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСвіт

Трамп після саміту з Путіним: прогресу стосовно найважливішого питання досягнути не вдалося

Він сказав, що незабаром можлива нова зустріч із Путіним. 

Трамп після саміту з Путіним: прогресу стосовно найважливішого питання досягнути не вдалося
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним сказав, що прогресу з найважливішого питання досягнути не вдалося. Але він сподівається виправити це в майбутньому. Про це він сказав на пресконференції.

Трамп не сказав прямо, що мав на увазі припинення вогню в Україні, але про те, що саме це є однією з ключових цілей, він казав раніше. Американський президент загалом назавав зустріч з росіянином "максимально продуктивною".

"Те, що зроблено, досить кримінально, але з точки зору бізнесу це чудова країна. Я б хотів мати з нею відносини коли це все припиниться", – сказав Трамп. 

Він додав, що сподівається на скору зустріч з Путіним. Путін спитав, чи побачаться вони наступного разу в Москві, і Трамп сказав, що "це цікаве запрошення, можливо, це і станеться". 

Виступ Трампа був досить коротким, і журналістам не дали можливості ставити запитання. Американський президент сказав, що говоритиме телефоном про результати розмови з лідерами інших країн і Володимиром Зеленським зокрема. Така домовленість була досягнута ще 13 серпня. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies