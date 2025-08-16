Трамп після саміту з Путіним: прогресу стосовно найважливішого питання досягнути не вдалося

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним сказав, що прогресу з найважливішого питання досягнути не вдалося. Але він сподівається виправити це в майбутньому. Про це він сказав на пресконференції.

Трамп не сказав прямо, що мав на увазі припинення вогню в Україні, але про те, що саме це є однією з ключових цілей, він казав раніше. Американський президент загалом назавав зустріч з росіянином "максимально продуктивною".

"Те, що зроблено, досить кримінально, але з точки зору бізнесу це чудова країна. Я б хотів мати з нею відносини коли це все припиниться", – сказав Трамп.

Він додав, що сподівається на скору зустріч з Путіним. Путін спитав, чи побачаться вони наступного разу в Москві, і Трамп сказав, що "це цікаве запрошення, можливо, це і станеться".

Виступ Трампа був досить коротким, і журналістам не дали можливості ставити запитання. Американський президент сказав, що говоритиме телефоном про результати розмови з лідерами інших країн і Володимиром Зеленським зокрема. Така домовленість була досягнута ще 13 серпня.