ГоловнаСвіт

Макрон анонсував засідання Коаліції охочих

«Ми одностайні у твердженні: що необхідно й надалі підтримувати Україну та зберігати тиск на Росію», - заявив лідер Франції.

Макрон анонсував засідання Коаліції охочих
Еммануель Макрон
Фото: скриншот відео

Невдовзі планується засідання Коаліції охочих.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Як ідеться в дописі Макрона у соцмережі Х, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці європейські лідери спершу провели обговорення з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Опісля почалися перемовини між європейськими партнерами. 

«Ми одностайні у твердженні: що необхідно й надалі підтримувати Україну та зберігати тиск на Росію доти, доки триває її війна агресії і поки не буде встановлений міцний і тривалий мир, який поважає права України; що будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити внесок. Ми працюватимемо над цим разом із ними та всіма партнерами з Коаліції охочих, із якими невдовзі знову зустрінемося для досягнення конкретного прогресу», - розповів Макрон.

Він наголосив, що «буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема, з добре відомої схильності Росії не виконувати власних зобов’язань».

Макрон додав, що тісна співпраця з Трампом і Зеленським продовжиться і що «Франція залишається твердо на боці України».

  • Того ж дня з’явилася спільна заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Антоніу Кошти, лідера Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера ФРН Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з приводу перемовин Трампа і Путіна.
  • Тим часом Зеленський вилітає у Штати в понеділок для переговорів із Трампом.
