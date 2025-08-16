Макрон анонсував засідання Коаліції охочих

«Ми одностайні у твердженні: що необхідно й надалі підтримувати Україну та зберігати тиск на Росію», - заявив лідер Франції.

Невдовзі планується засідання Коаліції охочих.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Як ідеться в дописі Макрона у соцмережі Х, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці європейські лідери спершу провели обговорення з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Опісля почалися перемовини між європейськими партнерами.

«Ми одностайні у твердженні: що необхідно й надалі підтримувати Україну та зберігати тиск на Росію доти, доки триває її війна агресії і поки не буде встановлений міцний і тривалий мир, який поважає права України; що будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити внесок. Ми працюватимемо над цим разом із ними та всіма партнерами з Коаліції охочих, із якими невдовзі знову зустрінемося для досягнення конкретного прогресу», - розповів Макрон.

Він наголосив, що «буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема, з добре відомої схильності Росії не виконувати власних зобов’язань».

Макрон додав, що тісна співпраця з Трампом і Зеленським продовжиться і що «Франція залишається твердо на боці України».