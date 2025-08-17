ЗМІ: Ізраїль хоче перемістити палестинців із зон бойових дій до південної частини Смуги Гази

Ізраїль готується перемістити палестинців із зон бойових дій до південної частини Смуги Гази.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що плани Ізраїлю щодо військового наступу в деяких найбільш населених районах території просуваються вперед.

COGAT ‒ ізраїльський військовий орган, відповідальний за гуманітарну допомогу Газ , заявив, що постачання наметів на територію відновиться в неділю.

Військові заявили, що не коментують, коли розпочнеться масове переміщення палестинців, але міністр оборони Ісраель Кац заявив у соціальних мережах, що “зараз ми перебуваємо на стадії обговорень щодо завершення плану перемоги над ХАМАС у Газі”.

Тим часом стурбовані родини ізраїльських заручників закликали до “загальнонаціонального дня зупинки” в Ізраїлі в неділю, щоб висловити зростаюче розчарування 22 місяцями війни. Родини заручників побоюються, що майбутній наступ ще більше наражає на небезпеку 50 заручників, які залишаються в Газі. Лише 20 з них вважаються ще живими.

Видання додає, що у суботу внаслідок ізраїльського авіаудару в Газі загинула дівчинка та її батьки. Ізраїльські військові заявили, що знищують військовий потенціал ХАМАС і вживають запобіжних заходів, аби не завдати шкоди цивільному населенню. Також представник лікарні Шифа в місті Газа повідомив, що отримали тіла шести людей, які загинули в районі Зікім на півночі Гази і ще чотирьох людей, які також загинули внаслідок обстрілу.