На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Ізраїль хоче перемістити палестинців із зон бойових дій до південної частини Смуги Гази

Коли розпочнеться переселення військові не повідомляють. 

ЗМІ: Ізраїль хоче перемістити палестинців із зон бойових дій до південної частини Смуги Гази
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, травень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль готується перемістити палестинців із зон бойових дій до південної частини Смуги Гази.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що плани Ізраїлю щодо військового наступу в деяких найбільш населених районах території просуваються вперед.

COGAT ‒ ізраїльський військовий орган, відповідальний за гуманітарну допомогу Газ , заявив, що постачання наметів на територію відновиться в неділю.

Військові заявили, що не коментують, коли розпочнеться масове переміщення палестинців, але міністр оборони Ісраель Кац заявив у соціальних мережах, що “зараз ми перебуваємо на стадії обговорень щодо завершення плану перемоги над ХАМАС у Газі”.

Тим часом стурбовані родини ізраїльських заручників закликали до “загальнонаціонального дня зупинки” в Ізраїлі в неділю, щоб висловити зростаюче розчарування 22 місяцями війни. Родини заручників побоюються, що майбутній наступ ще більше наражає на небезпеку 50 заручників, які залишаються в Газі. Лише 20 з них вважаються ще живими.

Видання додає, що у суботу внаслідок ізраїльського авіаудару в Газі загинула дівчинка та її батьки. Ізраїльські військові заявили, що знищують військовий потенціал ХАМАС і вживають запобіжних заходів, аби не завдати шкоди цивільному населенню. Також представник лікарні Шифа в місті Газа повідомив, що отримали тіла шести людей, які загинули в районі Зікім на півночі Гази і ще чотирьох людей, які також загинули внаслідок обстрілу.

  • Раніше повідомлялося, що Південний Судан та Ізраїль обговорюють угоду про переселення палестинців зі Смуги Гази. Джерела заявили, що жодної угоди не досягнуто, але переговори між Південним Суданом та Ізраїлем тривають.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies