«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Прокурори Гонконгу розпочали заключні слухання у справі Джиммі Лая

Трамп заявив, що порушив це питання на переговорах з Китаєм і пообіцявши зробити “все можливе”, щоб допомогти.

Прокурори Гонконгу розпочали заключні слухання у справі Джиммі Лая
Джиммі Лай, грудень 2020 року
Фото: EPA/UPG

Прокурори Гонконгу почали викладати свої остаточні аргументи у справі колишнього медіамагната Джиммі Лая, якого обвинувачують у порушенні національної безпеки.

Про це пише Reuters, підкреслюючи, що за справою стежать західні уряди.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що порушив це питання на переговорах з Китаєм і пообіцявши зробити “все можливе”, щоб допомогти.

Лаю загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Обвинувачення стверджує, що сімдесятирічний чоловік, якого затримали з грудня 2020 року, організував змову з метою підбурювання до міжнародних санкцій проти влади Гонконгу та Китаю, зокрема змовляючись з іноземними організаціями.

Лаю та трьом його компаніям також висунуто обвинувачення у злочині, пов'язаному з підбурюванням до заколоту за нібито публікацію матеріалів, що провокували ненависть до уряду, у період з 2019 по 2021 рік.

За судовим процесом уважно стежать деякі західні уряди, які вважають переслідування політично мотивованим. ЄС та Велика Британія закликали до звільнення Лая. Уряд Гонконгу стверджує, що його судова система є незалежною, і неодноразово засуджував те, що він називає іноземним втручанням у свої внутрішні справи.

Занепокоєння щодо погіршення здоров'я Лая загострило увагу до судового розгляду. Лай перебуває під вартою понад 1600 днів, більшу частину цього часу в одиночній камері, а його юридична команда наголошує на втраті ваги та ризиках, пов'язаних з діабетом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies