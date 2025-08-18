Трамп заявив, що порушив це питання на переговорах з Китаєм і пообіцявши зробити “все можливе”, щоб допомогти.

Прокурори Гонконгу почали викладати свої остаточні аргументи у справі колишнього медіамагната Джиммі Лая, якого обвинувачують у порушенні національної безпеки.

Про це пише Reuters, підкреслюючи, що за справою стежать західні уряди.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що порушив це питання на переговорах з Китаєм і пообіцявши зробити “все можливе”, щоб допомогти.

Лаю загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Обвинувачення стверджує, що сімдесятирічний чоловік, якого затримали з грудня 2020 року, організував змову з метою підбурювання до міжнародних санкцій проти влади Гонконгу та Китаю, зокрема змовляючись з іноземними організаціями.

Лаю та трьом його компаніям також висунуто обвинувачення у злочині, пов'язаному з підбурюванням до заколоту за нібито публікацію матеріалів, що провокували ненависть до уряду, у період з 2019 по 2021 рік.

За судовим процесом уважно стежать деякі західні уряди, які вважають переслідування політично мотивованим. ЄС та Велика Британія закликали до звільнення Лая. Уряд Гонконгу стверджує, що його судова система є незалежною, і неодноразово засуджував те, що він називає іноземним втручанням у свої внутрішні справи.

Занепокоєння щодо погіршення здоров'я Лая загострило увагу до судового розгляду. Лай перебуває під вартою понад 1600 днів, більшу частину цього часу в одиночній камері, а його юридична команда наголошує на втраті ваги та ризиках, пов'язаних з діабетом.