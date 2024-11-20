Медіамагнат із Гонконгу Джиммі Лай вперше дав свідчення на суді

Гонконзький мільярдер та медіамагнат Джиммі Лай вперше дав свідчення на свій захист у суді по справі про національну безпеку. Активістові загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише Financial Times.

Спочатку суд призначив на розгляд 80 днів, але його неодноразово відкладали. У 2022 році влада Гонконгу заблокувала спроби Лая найняти британського адвоката Тіма Оуена, щоб представляти його інтереси. Чиновники стверджували, що іноземні адвокати можуть становити загрозу національній безпеці.

Тому суд проходить без присяжних, а із колегією з трьох перевірених урядом суддів у справах національної безпеки. Прийшли підтримали Лая понад 50 людей.

Його звинувачують у публікації "інакомислячих" публікаціях у Apple Daily, а як доказ співпраці із іноземними спецслужбами наводять зустрічі Лая з офіційними особами США, включно з колишніми віцепрезидентом Майка Пенса та держсекретарем Майка Помпео. Лая також звинуватили у закликах до Вашингтона запровадити санкції проти Пекіна та Гонконгу.

На суді Лай заперечив, що просив Пенса або Помпео вжити "дій" проти Гонконгу в 2019 році, заявивши, що проводив зустрічі лише для того, щоб "ретранслювати" події, що відбуваються в регіоні.

Західні уряди засудили звинувачення. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив цю справу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у Бразилії цього тижня, заявивши, що він "стурбований" погіршенням здоров'я Лая. Минулого місяця Стармер заявив парламенту, що справа є "пріоритетом" для лейбористського уряду.

Також нещодавно Дональд Трамп заявив, що "на 100 відсотків" звільнить Лая, якщо його оберуть президентом США.

Слухання Лая в середу відбулося через день після того, як 45 відомих продемократичних активістів були засуджені до 10 років ув'язнення під час найбільшого судового процесу щодо національної безпеки Гонконгу, який викликав осуд з боку західних урядів і правозахисних груп.