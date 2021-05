Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай отримав другий тюремний строк за протести 2019 року

Окружний суд Гонконгу у п'ятницю, 28 травня, ухвалив новий вирок місцевому медіамагнату Джиммі Лаю за участь в протестах 2019 року, пише Bloomberg.

Йому дали 14 місяців в'язниці за організацію несанкціонованого зібрання 1 жовтня 2019 року, яке було приурочене до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки.

Лай визнав свою вину разом з іще дев'ятьма іншими активістами. Двох з них засудили до умовного покарання, решта отримали від 14 до 18 місяців.

Оскільки Лай вже відбуває 14-місячне покарання за участь у подібних демонстраціях 18 та 31 серпня 2019 року, новий вирок означає, що йому накинули ще шість місяців.

Фото: appledaily.com

73-річний Джиммі Лай є засновником медіакомпанії Next Digital, яка є однією з найбільших видавничих груп Гонконга і Тайваня. Вона видає газети Apple Daily і Sharp Daily, журнал Next Magazine, Sudden Weekly і Me!