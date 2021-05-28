У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
ГоловнаСвіт

Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай отримав другий тюремний строк за протести 2019 року

Загальний термін ув'язнення збільшився до 20 місяців.

Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай отримав другий тюремний строк за протести 2019 року
Фото: EPA/UPG

Окружний суд Гонконгу у п'ятницю, 28 травня, ухвалив новий вирок місцевому медіамагнату Джиммі Лаю за участь в протестах 2019 року, пише Bloomberg.

Йому дали 14 місяців в'язниці за організацію несанкціонованого зібрання 1 жовтня 2019 року, яке було приурочене до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки.

Лай визнав свою вину разом з іще дев'ятьма іншими активістами. Двох з них засудили до умовного покарання, решта отримали від 14 до 18 місяців.

Оскільки Лай вже відбуває 14-місячне покарання за участь у подібних демонстраціях 18 та 31 серпня 2019 року, новий вирок означає, що йому накинули ще шість місяців.

Фото: appledaily.com

73-річний Джиммі Лай є засновником медіакомпанії Next Digital, яка є однією з найбільших видавничих груп Гонконга і Тайваня. Вона видає газети Apple Daily і Sharp Daily, журнал Next Magazine, Sudden Weekly і Me!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також