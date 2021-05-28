Держдеп США запросив 255 млн доларів допомоги для України

Фінансування може бути направлене, зокрема, на протидію російській агресії.

Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні.

Про це йдеться в бюджетному запиті Держдепу, передає “РБК-Україна”.

Фінансування може бути направлене, зокрема, на протидію російській агресії.

"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Зазначене фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому частина американської допомоги повинна сприяти "поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".

Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.

"Програми також будуть підтримувати зусилля по досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, в тому числі через водопостачання та інфраструктури, зміцнення участі громад, управління та економічної стійкості", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.

Нагадаємо, в березні група американських сенаторів, які є представниками обох партій, внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.