​Європейський мовний союз призупиняє участь Білорусі в організації через інтерв'ю, "явно отримані під примусом"

Білоруська влада протягом двох тижнів може дати офіційну відповідь, після чого рішення вступить у силу.

Європейський мовний союз (EBU) на засіданні вирішив призупинити членство Белтелерадіокомпанії (БТРК) в організації.

Про це йдеться в пресрелізі EBU, опублікованому на сайті організації.

"Ми неодноразово зверталися до БТРК з проханням відстоювати основні цінності ЗМІ - свободу слова і незалежність... Після спірних президентських виборів в серпні 2020 року в EBU уважно відстежували все, що стосувалося роботи журналістів в Білорусі. Організація неодноразово виступала на підтримку незалежних ЗМІ, в тому числі журналістів, які звільнилися з БТРК в знак протесту проти втручання влади в їхню роботу. Ми уважно стежили за тим, як події висвітлювалися БТРК, і зверталися зі своїми побоюваннями до керівництва компанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливу тривогу в EBU викликали недавні інтерв'ю в ефірі білоруського державного телебачення і радіомовлення "явно отримані під примусом".

"Ми також відстежували інші передачі Белтелерадіокомпанії з цього питання, які викликали серйозні побоювання. З огляду на всіх цих подій і обставин ми не бачимо іншого виходу, крім призупинення членства Белтелерадіокомпанії в EBU", - пояснили в організації.

Зазначається, що Білоруська влада протягом двох тижнів може дати організації офіційну відповідь, після чого рішення вступить у силу.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.

24 травня Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством". Явно побитий чоловік заявив, що "не має проблем зі здоров’ям" і запевнив, що "ставлення зі стороні силовиків до нього максимально коректне і за законом".