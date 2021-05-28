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Німеччина виплатить Намібії €1,1 млрд за геноцид 1904-1908 років

Уряд ФРН визнав дії німецьких колоніальних військ геноцидом.

Німеччина виплатить Намібії €1,1 млрд за геноцид 1904-1908 років
Фото: EPA/UPG

Німеччина у п'ятницю офіційно визнала геноцидом масові вбивства африканських народів на території сучасної Намібії німецькими колоніальними військами на початку 20 сторіччя.

Як повідомляє Deutsche Welle, у якості добровільної компенсації Німеччина погодилась виплатити Намібії 1,1 млрд євро.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сказав, що ці гроші є "жестом визнання незмірних страждань", які спричинила Німецька імперія. Витрати з цього фонду будуть погоджувати з нащадками жертв геноциду.

За даними AFP, виплати продовжуватимуться протягом 30 років.

Переговори з Намібією про компенсацію тривали більше п'яти років.

В рамках угоди Німеччина погодилась визнати геноцидом події німецького колоніального періоду в теперішній Намібії в період з 1904 по 1908 рік. "Тепер ми офіційно називаємо ці події так, як вони виглядають з нинішньої точки зору, - геноцидом", - сказав Маас.

Йдеться про події 1904-1908 років, коли територію сучасної Намібії займала Німецька Південно-Західна Африка.

Німецький експедиційний корпус тоді жорстоко придушив повстання народів гереро і нама, що становили більшість населення країни.

Багатьох із них загнали в пустелю, де вони померли від голоду. Тисячі представників народу гереро опинились в концтаборах, де знаходились на положенні рабів.

За оцінками істориків, всього загинули від 65 до 80 тисяч гереро і близько 20 тисяч нама. 

У 2004 році міністр закордонних справ Німеччини Хайдемарі Вечорек-Цойль вперше вибачилась за вбивства гереро та нама і сказала, що дії Німецької імперії підходять під визначення геноциду.

У 2015 році Німеччина почала переговори з урядом Намібії про "переоцінку колоніального правління", наслідком яких стане виплата компенсації. Підписання відповідної декларації очікується на початку червня під час поїздки Мааса у Намібію.

Після цього її мають ратифікувати парламенти обох країн, а потім президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно вибачиться за злочини Німеччини у парламенті Намібії.

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