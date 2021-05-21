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У Латвії розкритикували ставлення Берліна до "Північного потоку-2"

Віце-прем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що йому соромно за німецький підхід до проєкту.

У Латвії розкритикували ставлення Берліна до "Північного потоку-2"
Фото: ИноСМИ

Віце-прем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс розкритикував ставлення Берліна до "Північного потоку-2"

Про це повідомляє “Радіо Польща”.

“Мені соромно за німецький підхід до Nord Stream II”, - заявив Артіс Пабрікс, критикуючи ставлення Берліна до неоднозначного газопроводу.

“Політика, заснована на цінностях ... Мені соромно за підхід Німеччини до Nord Stream II. Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інших «моральних» проблемах і намагаються читати лекції іншим в Європі”, - написав Артіс Пабрікс на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) ФРН 17 травня ухвалило розпорядження щодо негайного виконання суперечливого дозволу від 14 січня про укладання труб “Північного потоку-2” на ділянці у два кілометри на морському дні у виключній економічній зоні Німеччини.

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