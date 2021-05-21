У Німеччині заарештували чоловіка за придбання обладнання для ракетної програми РФ

У Німеччині заарештували чоловіка, якого звинувачують у закупівлі високотехнологічних компонентів в інтересах ФСБ РФ для використання в російській ракетній програмі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначається у публікації, підозрюваного звинувачують у контакті з громадянином Росії на ім’я Сергій К., який, як вважають слідчі, діяв в інтересах ФСБ.

Повідомляється, що К. також у березні контактував з керівником компанії в місті Аугсбург на півдні Німеччини, який був засуджений за порушення ембарго Європейського Союзу щодо продажу зброї Росії.

За інформацією видання, предметом угоди були прецизійні верстати, необхідні для виробництва ракет. При цьому у експортній документації на товари зазначалося, що техніка використовується в нафтовій і газовій промисловості.

"Насправді високопотужні верстати з Баварії призначалися, за даними німецьких слідчих, для ОКБ “Новатор” з Єкатеринбурга", - пише журнал.

Російське державне ОКБ “Новатор” виробляє системи, включаючи балістичні ракети, які можуть нести ядерні заряди.

Нагадаємо, в окупованому Криму для водопостачання встановили обладнання німецької компанії Siemens та данської Grundfos. Це відбулося попри заборону на поставку такої техніки до окупованої території, встановлену постановою Ради Європи ще в 2014 році.