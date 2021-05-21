На Трампа подали до суду майже на $23 млн за те, що він називав коронавірус "китайським"

Вихідці з азіатських країн, що живуть у США, вимагають по долару компенсації.

Громадська організація, що займається захистом прав громадян США китайського походження, подала в суд на ексглаву Білого дому Дональда Трампа через те, що той називав коронавірус нового типу "китайським вірусом".

Як повідомляє TMZ, позивачі звинуватили політика в наклепі і завданні моральної шкоди. Вони вважають, що Трампа необхідно притягнути до відповідальності.

Також зазначається, що 45-й президент США називав коронавірусну хворобу "уханьським вірусом" та іншими словосполученнями, в яких наголошував на країні, де вперше був виявлений спалах інфекції.

На думку сторони звинувачення, упереджений підхід колишнього президента Сполучених Штатів сприяв зростанню насильства щодо вихідців з азіатських країн.

Позивачі вимагали, щоб Трамп виплатив по 1 долару кожному вихідцю з азіатських держав або з тихоокеанських островів, що живуть на території США. Уточнюється, що загальна сума компенсації дорівнює 22,9 млн доларів США.

Нагадаємо, вперше COVID-19 виявили в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. У березні 2020 року ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією.