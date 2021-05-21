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За добу щеплення проти ковіду отримали ​18 913 українців

Станом на 20 травня до листа очікування вакцинації записались 577 799 осіб.

За добу щеплення проти ковіду отримали ​18 913 українців
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу, 20 травня, 18 913 українців отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані - 12 626 людей.

Зазначається, що протягом доби працювали: 289 мобільних бригад та 382 пункти щеплення.

Станом на 20 травня до листа очікування вакцинації записались 577 799 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 осіб, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що в Україні зробили понад мільйон щеплень від коронавірусу. За даними МОЗ, лідерами за кількістю вакцинованих є Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

Найбільше за цей час вакцинували працівників критично важливих структур: Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства внутрішніх справ. Також повідомляють, що було щеплено 525 723 жінок і 487 092 чоловіки.

Як заявив новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, до кінця 2021 року всі охочі вакцинуватися від ковіду зможуть це зробити. Він додав, що поставив амбітну мету для себе на перші 100 днів - українці повинні могти вакцинуватися, працювати і подорожувати.

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