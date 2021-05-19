Ляшко розповів, чим займатиметься на посаді голови МОЗ України

Головний санлікар України Віктор Ляшко, кандидатуру якого запропоновано на пост міністра охорони здоров’я, окреслив своє бачення пріоритетних завдань міністерства.

Про це він розповів під час засідання Комітету Ради з питань здоров’я нації.

Як повідомив глава відповідного парламентського комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram, Ляшко назвав наступні пріоритетні завдання міністерства: в найближчі три місяці наростити темпи вакцинації; визначити модель страхової медицини; підготувати медичну систему до можливої чергової хвилі “ковіду”.

Серед завдань також: створення нової професійної служби захисту від біологічних загроз, відродження в Україні виробництва вакцин, збільшення кількості профілактичних оглядів для виявлення серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб, а також схвалення протоколів надання медичних послуг.

“Більш детально план дій на перші 100 днів роботи кандидат пообіцяв представити пізніше”, - написав Радуцький.

Нагадаємо, призначити трьох нових міністрів, зокрема і очільника МОЗ, Верховна Рада планує у четвер, 20 травня.