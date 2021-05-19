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Ляшко розповів, чим займатиметься на посаді голови МОЗ України

Серед пріоритетів - нарощення темпів вакцинації; визначення моделі страхової медицини; підготовка медичної системи до можливої чергової хвилі ковіду.

Ляшко розповів, чим займатиметься на посаді голови МОЗ України
Фото: Макс Требухов

Головний санлікар України Віктор Ляшко, кандидатуру якого запропоновано на пост міністра охорони здоров’я, окреслив своє бачення пріоритетних завдань міністерства.

Про це він розповів під час засідання Комітету Ради з питань здоров’я нації.

Як повідомив глава відповідного парламентського комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram, Ляшко назвав наступні пріоритетні завдання міністерства: в найближчі три місяці наростити темпи вакцинації; визначити модель страхової медицини; підготувати медичну систему до можливої чергової хвилі “ковіду”.

Серед завдань також: створення нової професійної служби захисту від біологічних загроз, відродження в Україні виробництва вакцин, збільшення кількості профілактичних оглядів для виявлення серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб, а також схвалення протоколів надання медичних послуг.

“Більш детально план дій на перші 100 днів роботи кандидат пообіцяв представити пізніше”, - написав Радуцький.

Нагадаємо, призначити трьох нових міністрів, зокрема і очільника МОЗ, Верховна Рада планує у четвер, 20 травня.

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