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Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на пост міністра охорони здоров'я

"За" проголосували 13 членів комітету, одна депутатка утрималася.

Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на пост міністра охорони здоров'я
Фото: Макс Требухов

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав кандидатуру заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

"За" проголосували 13 членів комітету, одна депутатка утрималася.

"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - підсумував голова комітету Михайло Радуцький.

Як повідомляли, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Очільника МОЗ Максима Степанова у відставку відправили вчора. Про те, як і чому це відбулося, читайте в репортажі LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров".

Джерела LB.ua 14 травня повідомили, що Ляшко є найбільш імовірним кандидатом на заміну Степанова. Голосування за його призначення, а також нових міністрів інфраструктури та економрозвитку, має відбутися 20 травня. Сам Ляшко відмовлявся коментувати інформацію про можливість свого призначення.

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