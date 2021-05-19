Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: president.gov.ua

За результатами переговорів президент України та прем'єр-міністр Естонії підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства, інформує пресслужба глави української держави.

Глава держави висловив подяку естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Володимир Зеленський наголосив на важливості поїздки естонської прем’єрки на Донбас.

"Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території", – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Естонії за постійну допомогу в медичній реабілітації українських військовослужбовців та за виділення фінансової допомоги в розмірі 500 тис. євро на гуманітарні цілі в Донецькій та Луганській областях.

Президент України відзначив готовність естонської сторони долучитися до співпраці у межах саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.

Зі свого боку Кая Каллас подякувала Володимиру Зеленському за теплий прийом. "Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН", – наголосила вона.

Окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з Європейським Союзом. Володимир Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання.