Чи готові українські моряки до грузинського сценарію?

Реформування морської галузі в Україні оголило багато проблем, які існують вже не перший рік. Грузія свого часу завдяки агресивній реформаторській політиці випала з "білого" списку ІМО на три роки. До чого готуватися нашим морякам?

Фото: надано Сергієм Назаренком

Різати або лікувати?

Думки експертів морської галузі щодо даної ситуації розходяться. Одні вважають, що реформування треба робити швидко, як операцію на хірургічному столі, інші - стверджують, що це призведе до колапсу в морській галузі. Однак вже сьогодні, через цілий ряд непродуманих кроків, утворився конфлікт в юридичній площині даного питання.

Основна мета реформаторів - спростити процедуру дипломування моряків. Мета, можливо, своєчасна, однак те, яким чином підійшли до зміни системи, не є професійним і коректним. Це вам скаже будь-який юрист.

Розглянемо недавню ситуацію з Наказом Міністерства інфраструктури №201, про який я писав днями, і який напередодні скасував Окружний адміністративний суд м. Києва. Якщо розглядати інноваційний документ ближче, то стає ясно, що підготовлений Наказ вступає в протиріччя з Кодексом торговельного мореплавства України (КТМ України, ст.51).

Наказом №201 було внесено зміни до Положення про звання (розділ I, п. 8) і встановлена можливість повторного підтвердження диплома при наявності у моряка схваленого стажу роботи на суднах. Однак не була прописана процедура повторного підтвердження. Куди звертатися моряку, які документи необхідно надавати? Також є ряд невідповідностей в порядку роботи ДКК, на які посилається документ, що вийшов з-під пера Мінінфраструктури. Можна скільки завгодно говорити про те, що суд заангажований, якби не численні «але», пов'язані, в першу чергу, з юридичними тонкощами питання.

Горе-реформатори: звідки ви?

Реформи, які почалися восени 2020 року, вже кілька разів блокували роботу державних установ, відповідальних за підготовку і дипломування моряків. «Створюється враження, що поспішні законодавчі акти приймаються під тиском громадськості, які підігрівають ситуацію плакатами і гаслами. Якщо і далі піде низка створення юридично безглуздих документів, як це було, до речі, і з ліквідацією Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, то морська галузь остаточно зайде в глухий кут.

Україна може втратити свою позицію в «білому» списку IMO

Це загрожує виключенням України з так званого "Білого списку" IMO, що автоматично призведе до втрати сили кваліфікаційних документів українських моряків. В такому випадку іноземні судновласники почнуть відмовляти українцям у працевлаштуванні на судах під іноземним прапором. У свою чергу, українські моряки почнуть шукати можливість оформлення документів в інших країнах, що може привести до масової хвилі еміграції цілих сімей. Так було в Грузії в 2010-2013 рр, так може початися і в Україні.

Серед необхідних заходів, які повинні стати початком грамотного і поступового реформування галузі - в першу чергу, має бути повернення професіоналів у морську галузь, в усі її структури і відомства. Я говорю і про моряків, і про морських юристів, так як належить довести до розуму масу законодавчих нестиковок, наслідки яких ми бачимо вже зараз.