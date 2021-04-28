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В Україні вперше розробили Доктрину Військово-Морських Сил ЗСУ

"Майбутнє України як суверенної держави прямо залежить від спроможності вільно використовувати море".

В Україні вперше розробили Доктрину Військово-Морських Сил ЗСУ
Фото: mil.gov.ua

Уперше в Україні розроблено Доктрину Військово-Морських Сил Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони

Зазначається, що документ розроблений Інститутом ВМС Національного університету "Одеська морська академія" спільно з кафедрою ВМС Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Командуванням ВМС ЗСУ.

"В умовах триваючої агресії з боку Російської Федерації, яка має на меті повернути Україну до своєї сфери впливу, в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, активної діяльності Чорноморського флоту РФ на морських комунікаціях у виключній морській економічній зоні України перед керівництвом держави постало чимало питань, передусім щодо забезпечення національної безпеки з морського напрямку", - наголосив  командувач ВМС ЗСУ  контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Він також зазначив, що майбутнє України як суверенної держави прямо залежить від спроможності вільно використовувати море в рамках міжнародного права, дотримання якого у Чорноморському регіоні можуть забезпечити насамперед країни-члени НАТО та безпосередньо саме членство України в Альянсі.

"У червні 2020 року НАТО визнало Україну партнером з розширеними можливостями, що стало не тільки потужним кроком до майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі, а й поклало на нашу країну зобов’язання щодо чіткої визначеності в наших амбіціях та баченні розбудови морського безпекового напрямку, що є окремим питанням, яке розглядається у представленому документі", - відзначив командувач національного військового флоту.

Нагадаємо, раніше Неїжпапа заявив, що за час окупації Криму РФ істотно наростила військову присутність. Зокрема, протягом семи років бойовий склад надводних кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту РФ збільшено на 45%.

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