Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 квітня, побував на позиціях українських військових на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", - цитує Зеленського його пресслужба.

Президенту показали систему укріплень на "кримському нулі" та розказали про оперативну обстановку. Зеленський коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу.

Фото: Офіс Президента України

Потім Зеленський з'їздив до базового табору військових біля села Чаплинка. У модульному містечку Володимир Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал.

У санітарній частині він поспілкувався з лікарями, поцікавившись епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових.

Зеленський також передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Нагадаємо, що в рамках робочої поїздки в Херсонську область Зеленський також має провести нараду з питань безпеки областей, що мають вихід до моря.