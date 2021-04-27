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Російсько-казахський холдинг-монополіст блокує заборону виготовлення небезпечного азбесту, що загрожує інтеграції України в ЄС

За даними журналістів, у 2017 лобі Kusto group змогло через Касаційний адміністративний суд України скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України щодо використання азбесту. 

Російсько-казахський холдинг Kusto group, що має монопольне виробництво азбестового будівельної продукції в Україні, блокує заборону небезпечного для здоров'я азбесту. Це своєю чергою блокує виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Як російсько-казахське лобі намагається зберегти виробництво небезпечного азбесту і заблокувати євроінтеграцію України".

Видання стверджує, що в 2017 лобі Kusto group змогло через Касаційний адміністративний суд України скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України №339, яким МОЗ намагався затвердити державні санітарні норми і правила "Про безпечність та захисту працівників від шкідливого впливу азбесту і матеріалів і виробів, що містять азбест".

Після цього потрібну норму внесли в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", який передбачає заборону азбесту. Однак проти нього зараз розгорнули інформаційну кампанію, ставлячи одночасно під загрозу Угоду про асоціацію з ЄС і здоров'я українців.

Глава комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що "дуже багато хто не хоче", щоб законопроєкт був ухвалений в цілому. Проєкт закону отримав близько 900 поправок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, яка забороняє азбест, а азбест - це шифер", - заявив Радуцький.

МОЗ у відповіді на запит Цензор.НЕТ зазначає, що "з огляду на опір на будь-які дії щодо заборони використання азбесту і азбестовмісних матеріалів" він "всіляко підтримує" впровадження норм, передбачених 27 статтею законопроекту 4142.

Міжнародні організації і парламентарії іноземних держав звернулися до спікера Ради Разумкова та голові медичного комітету Радуцького із закликом заборонити азбест і не підпадати під вплив політичних і економічних груп.

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