"СН" не дала підписів за проведення позачергового засідання Ради щодо коронавірусу, - Порошенко

27 квітня відбудеться позачергове засідання парламенту, ініційоване фракцією «Європейська Солідарність». Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

«Позачергове засідання Ради, присвячене припиненню бездіяльності виконавчої влади у боротьбі з пандемією, відбудеться завтра на вимогу опозиції. За підтримку вимоги про скликання ми вдячні усім фракціям Верховної Ради. Не дякуємо лише «слугам», тому що їм байдуже, і вони підписів не дали», – констатує лідер партії «Європейська Солідарність».

«Вже зараз за відсутності вакцинації кількість померлих від ковіду українців, страшно сказати, наближається до п’ятдесяти тисяч. Тим часом лише п’ять! осіб на всю Україну отримали, як і належить, дві порції вакцини. Ця п’ятірка і є оцінкою некомпетентності, безпорадності і безвідповідальності влади», – зауважує експрезидент.

«З таким катастрофічно низьким рівнем вакцинації Україна ми приречені на четверту і наступну хвилі. Тому вкрай важливим для парламенту є навчити і примусити виконавчу владу захистити країну. «Європейська Солідарність» запропонувала антиковідний план, в якому передбачила все: від закупівлі ліків до виготовлення української вакцини. Ми готові голосувати не лише за визнання роботи влади незадовільною, але й за рішучі кроки, які передбачають порятунок українців від пандемії», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 27 квітня, двох позачергового пленарних засідань.