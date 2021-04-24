Фонд Порошенка передасть від волонтерів та небайдужих українців 5 тисяч великодніх наборів малозабезпеченним

5 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих груп зібрали волонтери, активісти ГО «Справа громад» в офісі «Європейської Солідарності» напередодні Великодніх свят. Долучилися і депутати Київської міської ради, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі. Коли дійсно зібралися однодумці, небайдужі люди, які об’єднали свої зусилля і допомагають Україні, українцям», – говорить голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

У кожній коробці окрім цукру, олії, круп, консервів і солодощів ще є освячена великодня паска.

1000 наборів отримають малозабезпечені кияни. Решта поїде у регіони по всій країні. Зібрані тиждень тому перші 2 тисячі наборів вже доставлені активістами партії мешканцям Одеської та Львівської областей.

«До наших партійних організацій щодня звертаються десятки й сотні мешканців столиці з проханням допомогти найнеобхіднішим. Ми знаємо, як важко киянам сьогодні. Саме тому фракція «Європейської Солідарності» в Київраді разом з волонтерами сьогодні формує 1000 продуктових наборів, і вже найближчими днями ми передамо їх найменш захищеним киянам», – пояснює Марина Порошенко.

Пакунки отримають пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, ті, – хто через локдаун опинився у складних життєвих обставинах. Багато громадян із групи ризику змушені залишатись вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють ініціатори акції. Рік тому, коли починалась пандемія коронавірусу, у Києві активісти доставили нужденним 1640 продуктових наборів.

Загалом торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.