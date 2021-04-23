Чернишов презентував концепцію реформування державного регулювання у сфері містобудування

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» під головуванням Київського міського голови та голови АМУ Віталія Кличка презентував концепцію законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування». Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України. Зазначається, що учасники засідання підтримали пропозиції Мінрегіону.

«Розробка концепції реформування державного регулювання у сфері містобудування є результатом тісної співпраці та порозуміння між усіма учасниками цієї важливої реформи. Станом на сьогодні найголовніше питання реформи – це швидкість та злагодженість дій, на які ми очікуємо від профільного Комітету та органів місцевого самоврядування, а також забезпечення законодавчого підґрунтя, зокрема, реєстрація законопроекту та його якнайшвидше прийняття», — наголосив Олексій Чернишов.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко запевнив, що для того, щоб забезпечити прийняття законопроєкту в першому читанні в червні 2021 року, проєкт закону буде зареєстрований у ВРУ в травні.

Голова АМУ Віталій Кличко наголосив на важливості ролі місцевого самоврядування у сфері містобудування.

«Місцеве самоврядування є відповідальним за раціональне зонування територій, створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури, збереження культурної спадщини та забезпечення самобутності у розвитку населених пунктів. Задля забезпечення ефективного розвитку міст, селищ та сіл, покращення місцевого економічного клімату та захисту громадян від порушень їх економічних прав, громади повинні мати ефективні інструменти планування, організації та контролю у містобудуванні», – підкреслив Віталій Кличко.