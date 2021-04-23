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У Києві за добу виявили 1269 нових випадків ковіду

Загалом у столиці зафіксовано 190 138 випадків захворювання.

У Києві за добу виявили 1269 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Києві зафіксували 1269 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, за добу ковід діагностували у 700 жінок віком від 18 до 90 років, 512 чоловіків віком від 18 до 95 років, а також у  32 дівчинки від 11 місяців до 17 років та 25 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Загалом у столиці зафіксовано 190 138 випадків захворювання.

Померли за добу 45 пацієнтів. Всього від ускладнень померли 4386 осіб.

1298 киян подолали коронавірус, загалом одужала 119 101 людина.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в районах: Дарницькому (225), Дніпровському (188) та Деснянському (124).

Нагадаємо, за прогнозами експертів Київської школи економіки,  Київ і п'ять областей можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

22 квітня з "червоної" зони вийшла Чернівецька область. Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня. Раніше у квітні з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти двом областям - Івано-Франківській та Закарпатській.

Міський голова Києва  Кличко заявлял, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат. Адже зменшується кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій. Проте за 21 квітня показник добової захворюваності на ковід виявився найвищим за два тижні.

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