Фото: Unisef

До України у п'ятницю, 23 квітня, прибула партія з 367 200 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Цю партію використають для вакцинації пріоритетних груп та людей віком 65+. Препарат привезли у межах ініціативи COVAX, тобто безкоштовно для України. При прибуття літака до аеропорту "Київ" LB.ua повідомили в пресслужбі заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", - підкреслює голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Поставка очікувалася 22 квітня, але її відклали на день.

"Україна взяла на себе амбітні цілі по охопленню щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - зазначив Віктор Ляшко.

Фото: Unisef

Фото: Пресслужба Віктора Ляшка

Фото: Unisef

Фото: Unisef

Фото: Unisef

Фото: Unisef

Фото: Unisef

Фото: Unisef

Партію з 367 200 доз використають як для щеплення першою дозою, так і для завершення вакцинації тих, хто раніше отримав AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield). Ляшко пообіцяв, що всі вакциновані першою дозою AstraZeneca отримають другу корейського виробництва.

Планується, що загалом у межах COVAX до кінця року в Україну буде поставлено вакцин для вакцинації 8 мільйонів українців. 21 квітня МОЗ отримав лист від COVAX про те що поставки інших 1 млн 400 тис. доз вакцини, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня.

Корейська вакцина AstraZeneca-SKBio була зареєстрована в Україні 20 квітня. Вона розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio.

З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

Докладно про те, як відбувається імнуізація від ковіду в Україні, хто і де зараз може це зробити і скільки чекати своєї черги, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".