МОЗ днями очікує 367 тис. доз вакцини AstraZeneca з Кореї і планує використати їх за 2-3 доби

Міністерство охорони здоров'я днями очікує на отримання 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Кореї.

Про це в ефірі 1+1 вранці у вівторок сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ці дози планують використати за два-три дні, щоб продемонструвати справжні можливості системи охорони здоров'я з вакцинації громадян.

"У нас найближчими днями, ось уже 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 367 тис. доз. Ми хочемо її використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я. Бо коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, це не віриться, бо ми робимо по 14-20 тисяч", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що з 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac, а з 18 квітня - американською вакциною Pfizer/Comirnaty.