Санітарна бригада Авіаційної системи МВС з 1 квітня розпочала роботу на Львівщині.

19 квітня в рамках Єдиного аеромедичного простору вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доправив 46-річну жінку з міста Турка, що на Львівщині, до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"З огляду на діагноз - гострий інфаркт міокарду, жінці знадобилася негайна допомога. Наземним транспортом оперативно дістатися з віддаленого гірського містечка до обласного центру досить проблематично, тож, було прийнято рішення залучити для транспортування вертоліт ДСНС із медичним модулем", - сказано в повідомленні.

Після приземлення на злітному майданчику Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги жінку було передано лікарям для надання їй кваліфікованої медичної допомоги.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вертоліт ЄС-145 Єврокоптер з 1 квітня перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстреної допомоги населенню шістьох західних областей.

9 квітня він здійснив посадку у Львові, куди з міста Турка Львівської області транспортував 79-річну жінку з інсультом. Наступного дня, 10 квітня, вертоліт ДСНС доправив постраждалого у ДТП чоловіка із політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, а 12 квітня вертоліт доправив ще одну тяжкохвору пацієнтку у лікарню Львова.