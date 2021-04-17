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Розпочалася вакцинація від коронавірусу працівників системи МВС

Першими вакцинують гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівників громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції.

Розпочалася вакцинація від коронавірусу працівників системи МВС
Фото: EPA/UPG

У суботу, 17 квітня розпочалася вакцинація від коронавірусу працівників системи МВС.

Про це повідомив мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Першими вакцинуватимуть працівників, які найбільше контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівників громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції.

“Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС”, – йдеться у повідомленні.

Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини їхніх співробітників. “Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб”, – зазначив Аваков.

Вакцинація буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Він додав, що вакцинація є виключно добровільною справою.

“Вакцинація це “військові навчання”: вона готує імунну систему до того, щоб при зустрічі з реальною загрозою організм людини зміг адекватно зреагувати. Вакцина містить незначну дозу збудника хвороби, завдяки якій утворюються антитіла, що захистять від тяжкого перебігу хвороби”, – сказав міністр.

Зазначимо, в Україні від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від ковіду отримала 445 861 людина, завершили вакцинацію 5 українців.

Щеплення американською вакциною від коронавірусу Pfizer почнуть робити цієї неділі, 18 квітня. З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.

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