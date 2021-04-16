У курортному Моршині планують вакцинувати все населення

Сьогодні в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України. Мешканців міста вакцинуватимуть від COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Моршині, найбільшому курортному місті на Львівщині, проживає 4 239 осіб. Проєктом передбачено вакцинацію більшості населення.

"За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів. Працівники Моршинської міської ради та КНП “Моршинська міська лікарня” проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку. Ми зі свого боку підтримали цей проєкт", - розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Повідомляється, що в першій партії вакцини CoronaVac, яка надійшла для Львівщини, 2 400 доз із 11 240 виділено для вакцинації жителів Моршина.

Запис на вакцинацію усіх охочих проводиться через сімейних лікарів та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП “Моршинська міська лікарня”.

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА зазначають, що реалізація цього пілотного проєкту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті.