В Україну доставили вакцину Pfizer у межах програми COVAX

Мова йде про 117 000 доз, яких вистачить на одноразове щеплення близько 57 000 людей.

В Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.

Препарат доставили літаком в міжнародний аеропорт "Київ".

Кількості вистачає для щеплення близько 57 000 людей однією дозою, адже, як відомо, для остаточної вакцинації потрібно ввести дві дози препрарату.

Препарат потребує спеціальних умов зберігання та транспортування за наднизької температури близько -70 за Цельсієм. Для визначення компанії, яка займається логістикою препарату, було проведено конкурс. Переможцем стала логістична компанія ТОВ "Фармасофт".

Ще восени BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується та має зберігатися при температурі не вище за -70 градусів.

Про те, що Україна може отримати препарат Pfizer, який широко застосовують і різних країнах, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у інтерв'ю LB.ua ще у січні.

30 січня стало відомо, що COVAX підтвердив Україну серед ще 17 країн, для яких вакцина доставлятиметься у першу чергу. Для того, щоб розпочати процес щеплення українців від коронавірусу, Верховна Рада ухвалила спеціальний закон. Він дозволяє реєстрацію вакцини в екстрених умовах – таким механізмом користують у багатьох країнах світу. Мова йде тільки про щеплення від COVID-19, при цьому не поширюється на російську "вакцину".

Окрім того, для доставки вакцин за програмою COVAX Верховна Рада ухвалила закон, що звільняє від відповідальності за несприятливі наслідки виробників вакцин від коронавірусу. Відповідальність за можливі несприятливі наслідки вакцинації на себе бере держава.

Окрім механізму COVAX, Україна розраховує отримати 10 млн доз Pfizer безпосередньо від виробника. 6 квітня голова МОЗ Степанов повідомив, що Україна уклала рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Він зазначив, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями, а всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями триватиме й розширюватиметься. Він також розповів, що особисто домовлявся про цей контракт з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою 8 лютого.

Гендиректор ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов пояснив, що наразі Україна і Pfizer мають лише рамковий договір, який є попередньою домовленістю, у межах якої не виникають зобов'язання купівлі-продажу.

7 квітня Степанов заявив, що міністерству потрібно 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. У бюджеті на закупівлю вакцин від коронавірусу було передбачено 4 млрд. Для того, щоб купити Pfizer, МОЗ вирішив забрати 6,5 млрд гривень з "Реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення".

Степанов запевнив, що всі кошти в програму медгарантій повернуть протягом трьох місяців. Рішення про перекидання 6,5 млрд вже ухвалено.