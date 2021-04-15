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Литва попросила Данію передати їй вакцину AstraZeneca

Данія першою в ЄС вирішила відмовитися від використання цієї вакцини від коронавірусу.

Литва попросила Данію передати їй вакцину AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон звернулась до Данії з проханням передати вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомляє DELFI.

Уряд Литви звернувся до данських колег з відповідним проханням.

"Ми просто звернулися ще вчора, заявили, що якщо Данія розглядатиме можливість поділитися цими обсягами, то ми дійсно із задоволенням будемо серед тих, хто б їх прийняв", - сказала прем’єр-міністр.

Цього тижня Данія стала першою країною Євросоюзу, яка вирішила відмовитися від використання вакцини AstraZeneca. За словами прем'єрки Литви, наразі не зрозуміло, про яку кількість вакцин йдеться.

Нагадаємо, Данія першою призупинила використання вакцини AstraZeneca ще в середині березня і згодом продовжила заборону на застосування цієї вакцини.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби. 19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

Більшість європейських держав прислухалися до заяви регулятора і відновили щеплення вакциною AstraZeneca. Фінляндія та Ісландія зараз використовують вакцину AstraZeneca тільки для старших людей.У Німеччині, обмежили використання вакцини AstraZeneca для людей віком до 60 років.

На початку квітня у ВООЗ визнали, що причинно-наслідковий зв'язок між тромбозом і вакциною AstraZeneca можливий, але не доведений.

В Україні щеплення цією вакциною проводять з березня. За даними державного експертного центру МОЗ, на 300 тисяч щеплень Covishield в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій. 99,1% з них - несерйозні.

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