НАН заявила про проходження піку третьої хвилі коронавірусу

Національна академія наук заявила, що нинішня хвиля епідемії в Україні пройшла пік, підтвердивши тим самим вчорашні слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня.

"За тиждень 7.04–13.04.2021 р. в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів (рис.36) вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - сказано в ньому.

Зниження кількості нових виявлень відбувається в більш ніж половині областей України.

Початок зниження летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

За кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період, хоча наповненість ліжок ще може зростати деякий час.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 0,99.

Академія наук також підтвердила, що третя хвиля епідемії в Україні пов'язана з британським штамом B.1.1.7. Вже в лютому 2/3 всіх секвенованих зразків вірусу були саме цим штамом.

Нагадаємо, що з початку епідемії в Україні зареєстрували майже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби, померли 37,8 тис. осіб. За останню добу хворобу підтвердили у 14 553 людей, померли 467 хворих.

Нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася на початку лютого.