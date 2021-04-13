Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону

Державна комісія з ТЕБ та НС вирішила з 15 квітня встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області та посилити там карантин.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За останню добу в Полтавській області виявили 794 нових випадків захворювання на COVID-19, третина з яких прийшлась на обласний центр. Унаслідок хвороби померли 23 людини.

У Полтавській області перевищено два показники, які враховуються під час визначення карантинних зон. Рівень госпіталізацій становить близько 80 випадків на 100 тис. населення (допустима норма - до 60), а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - понад 20% (допустима норма - до 20%).

Нагадаємо, що в "червоній" зоні зараз 12 регіонів, включно з Києвом. Дві області - Івано-Франківська та Закарпатська - зуміли вийти з неї після шести тижнів жорсткого карантину.