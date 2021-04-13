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У Києві за добу зафіксували 1503 випадки ковіду, 42 людини померли

Одужали за минулу добу 605 киян.

У Києві за добу зафіксували 1503 випадки ковіду, 42 людини померли
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

У Києві за минулу добу виявили 1503 випадки захворювання на коронавірус. Померли 42 людини.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

 До лікарень столиці госпіталізували 146 пацієнтів з COVID-19 та 491 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 851 жінка віком від 18 до 95 років, 591 чоловік віком від 18 до 92 років, а також 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років

Одужали за минулу добу 605 людей.

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 178609. Подолала ковід 111 821 людина. Від ускладнень померли 3974 киянина.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 11 680 нових випадків ковіду, госпіталізовано було 2 334 людини.

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