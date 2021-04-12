Індія заборонила експорт препарату, який використовують для лікування ковіду

Влада Індії ввела заборону на продаж препарату ремдесивір, який широко використовується для лікування коронавірусної хвороби, через збільшення попиту на нього в країні.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті індійського уряду в неділю, 11 квітня.

"В Індії з недавнього часу спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19. Це призвело до раптового зростання попиту на ін'єкції ремдесивіру, використовуваного для лікування пацієнтів з COVID-19", - зазначено в документі.

Як повідомляється, ремдесивір за ліцензійною угодою із Gilead Sciences, USA виготовляють сім індійських компаній.

Через те, що попит на препарат найближчими днями може зрости, влада Індії заборонила експорт ін'єкційного ремдесивіру і його активних фармацевтичних інгредієнтів до покращення ситуації.

Наприкінці березня Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca через зростання кількості випадків хвороби у країні. Генеральний директор індійського Інституту сироватки крові Адар Пунавала заявив, що мораторій на експорт вакцини CoviShield буде діяти щонайменше до кінця весни.

Сьогодні Індія обігнала Бразилію за кількістю випадків коронавірусу й опинилася на другому місці у світі за цим показником.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19. Єдиним препаратом, який довів свою ефективність у боротьбі з захворюванням, за даними ВООЗ, є дексаметазон.