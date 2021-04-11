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Китай визнав не дуже високу ефективність своїх вакцин від коронавірусу

Медики вивчають можливість змішування вакцин, щоб підняти рівень захисту.

Китай визнав не дуже високу ефективність своїх вакцин від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Китайські вакцини від коронавірусу виявилися не настільки ефективними, як західні, сказав у суботу директор Китайського центру з контролю захворювань Гао Фу.

Як повідомляє Reuters, у Китаї для внутрішнього використання дозволено вже чотири вакцини від коронавірусу. Майже всі - це традиційні інактивовані вакцини на основі убитого вірусу.

Така технологія використовується, наприклад, у вакцині китайської компанії Sinovac, яку купила Україна. Її ефективність під час клінічних досліджень у Бразилії становила трохи більше 50%, хоча окреме дослідження в Туреччині показало ефективність 83,5% (на його підставі вакцину й допустили до використання в Україні).

Детальної інформації про ефективність двох вакцин, розроблених підрозділами Sinopharm, досі не публікувалася. Компанія заявляла тільки, що "пекінська" вакцина має ефективність 79,4%, а "уханська" - 72,5%.

Четверта вакцина від компанії CanSino має заявлену ефективність у 65,7%.

Гао Фу визнав, що ці препарати "не дають дуже високого рівня захисту".

Тому в Китаї зараз розглядають варіант з використанням різних вакцин, різними дозуванням та проміжком часу між ін'єкціями.

Крім того, за інформацією Associated Press, у Китаї розробляють так звані генні, або мРНК-вакцини. Саме такі західні препарати мають найвищу ефективність проти коронавірусу. "Розроблені у нашій країні мРНК-вакцини також увійшли в стадію клінічних досліджень", - цитує агентство представника китайського центру Ван Хуациня.

Змішування вакцин, за деякими даними, може підвищити рівень захисту від коронавірусної хвороби. У Великобританії зараз вивчають можливу комбінацію мРНК-вакцини Pfizer-BioNTech і традиційної вакцини AstraZeneca.

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