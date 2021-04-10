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Щеплення CoronaVac в Україні планують розпочати 13 квітня, - Ляшко

Вакцину Pfizer у рамках механізму COVAX Україна отримає 14-15 квітня. 

Щеплення CoronaVac в Україні планують розпочати 13 квітня, - Ляшко
Фото: qha.com.ua

Перші щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні планується здійснити 13 квітня.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі зі журналістами, пише Суспільне.

Перші 215 тисяч доз цього препарату розподілять між людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає, людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021, олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року і поліцейськими.

Окрім того, за його даними, перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які Україна отримає в рамках механізму COVAX 14-15 квітня, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

"Ці інтернати — це ще перший етап, який ми розраховували почати ще в лютому. Але оскільки вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей з цією ж вакциною", — розповів Ляшко.

Також вакциною Pfizer прищеплять співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Нагадаємо, вакцина CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є традиційною інактивованою вакциною – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.

30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

З початку кампанії щеплено майже 373 002 українців, у тому числі за останню добу - 19 858 людей.

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