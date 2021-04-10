У Київській області карантин продовжено до 23 квітня

На Київщині дію протиепідемічних заходів через поширення коронавірусу продовжено до 23 квітня.
Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.
Відповідне рішення ухвалене 9 квітня за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Таким чином на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.
Окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:
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дозволити рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у освітніх закладах;
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дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах,за виключенням окремих періодів;
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здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків від кількості пасажирських місць;
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рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.
“Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території”, – повідомив очільник Київської ОДА Василь Володін.
Нагадаємо, що на брифінгу 9 квітня міський голова столиці Віталій Кличко закликав уряд оголосити загальний локдаун.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на це пригрозив Кличку змінити очільника КМДА.