У Київській області карантин продовжено до 23 квітня

На Київщині продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

На Київщині дію протиепідемічних заходів через поширення коронавірусу продовжено до 23 квітня.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.

Відповідне рішення ухвалене 9 квітня за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

дозволити рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у освітніх закладах;

дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах,за виключенням окремих періодів;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків від кількості пасажирських місць;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

“Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території”, – повідомив очільник Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, що на брифінгу 9 квітня міський голова столиці Віталій Кличко закликав уряд оголосити загальний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на це пригрозив Кличку змінити очільника КМДА.