МОЗ вирішило почати вакцинацію священників

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій "прирівняв" священнослужителів до соціальних працівників. Відповідно, вони тепер можуть отримати щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я.

"Рекомендувати МОЗ України «прирівняти» служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників" — йдеться в протоколі засідання штабу.

Щоби записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочих про час та місце щеплення.

Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.

Перший етап передбачає вакцинацію медиків ковідних лікарень, бригад екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

З 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації. До щеплень долучили лікарів усіх закладів охорони здоров’я, соціальних працівників та людей старших 80 років.