Місцева влада в Івано-Франківській області почала вимагати скасування "червоної" зони

Коломия вже звернулася до Кабміну, Івано-Франківськ зробить це в понеділок.

Коломийська міська рада звернулася до Кабінету міністрів з вимогою скасувати "червону" зону в Івано-Франківській області.

"Ми, депутати Коломийської міської ради, звертаємо Вашу увагу на те, що більше місяця на території Івано-Франківської області та Коломийської громади, зокрема, запроваджено карантинні обмеження “червоного рівня” та встановлено жорсткі протиепідеміологічні обмеження. Ми свідомі того, що це рішення було вимушеним і дозволило стабілізувати ситуацію з перебігом коронавірусної хвороби COVID-19. Станом на сьогодні, ситуація з рівнем захворюваності у громаді стабілізована. Кількість хворих суттєво скоротилась, проводиться активна інформаційна кампанія щодо вакцинації", - йдеться у зверненні, яке опубліковано на сайті міськради.

Депутати заявили, що карантинні обмеження боляче вдарили по малому та середньому бізнесу, від податків якого сильно залежить бюджет громади.

"Тому звертаємось до Вас з проханням якомога швидше скасувати карантинні обмеження “червоного рівня” для Івано-Франківської області та дозволити роботу бізнесу, а також відновити регулярні транспортні перевезення. Крім того, просимо переглянути перелік обмежень “червоної зони”, врахувавши позицію дрібного та середнього бізнесу", - сказано в заяві.

У понеділок, 12 квітня, на позачергову сесію збирається також міська рада Івано-Франківська.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що на ній будуть вимагати зняти "червону" зону.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область знаходиться в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні - з 26 лютого.

За останню добу там зареєстрували всього 274 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, тоді як одужало 700 осіб. Всі індикаторні показники, за якими визначають рівень карантину, в області прийшли в норму, за винятком кількості госпіталізацій на 100 тисяч населення.

Попри це, область і далі залишають в червоній зоні.