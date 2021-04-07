У Тернополі посилять карантин і дозволять богослужіння тільки на вулиці

У місті погіршується ситуація з коронавірусом.

Через погіршення ситуації із коронавірусною недугою в Тернополі з 8 квітня запроваджуються додаткові карантинні обмеження та посилюється контроль за їх дотриманням.

Про це інформують на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

"Зважаючи на значні порушення карантинних вимог у торговельних закладах, учасниками оперативного штабу прийнято рішення з 8 квітня збільшити кількість працівників поліції, муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів для роботи в торгових та торгово-розважальних центрах, а також запровадити посилені заходи контролю за дотриманням на території ТМТГ встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають «помаранчевому» рівню епіднебезпеки", - сказано в повідомленні.

Щодо посилення обмежень, то в місті:

роботу в торгово-розважальних та торговельних центрах дозволено проводити за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, наявності відповідного маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів згідно із чинним законодавством;

заборонено роботу розважальних центрів , дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат; заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);

(розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників); проводити усі Богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;

інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн; з 12 квітня учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, а також учні позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти – дистанційно;

з 12 квітня дозволено проведення практичних заняття у майстернях, лабораторіях закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Галицького коледжу ім. В. Чорновола та Тернопільського фахового коледжу ТНПУ ім. І. Пулюя лише групами до 15 учнів;

з 12 квітня закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги громадського харчування лише на відкритих літніх майданчиках, а також - здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.

Нагадаємо, з 9 квітня до "червоної" зони карантину офіційно перейдуть Хмельницька і Запорізька області.

За офіційними даними, минулої доби в області від коронавірусу померло 19 людей. У Тернополі за останню добу виявлено 236 нових випадків COVID-19. У лікарнях міста 298 хворих на COVID-19.