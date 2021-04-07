Кабмін затвердив концепцію розвитку кримськотатарської мови

Кримськотатарська належить до мов, які перебувають під загрозою.

Кабінет Міністрів на засіданні 7 квітня затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Мета концепції - сформувати умови для ревіталізації мови кримськотатарського народу, яка зараз належить до переліку мов, що перебувають під критичною загрозою згідно з класифікацією ЮНЕСКО.

"Одним з проявів відносного занепаду кримськотатарської, її статусу як загроженої мови, є перетворення значної частини кримськотатарської мовної спільноти на російськомовних монолінгвів", - йдеться в записці до концепції.

Концепцією закріплюється ідея розвитку кримськотатарської мови на основі латинської графіки, як це було затверджено Верховною Радою АР Крим ще у 1997 році.

Вона також передбачає збільшення можливостей для вивчення мови. Зараз на вільній від окупації території є тільки один дитячий садок, де проводять заняття з вивчення кримськотатарської мови, та одна школа у Новоолексіївці.

Враховуючи дисперсне розселення кримських татар на вільній території та обмеження контактів з тимчасово окупованою територією, пріоритетним напрямом розглядається створення мовних онлайн-курсів. Також збираються випустити сучасні словники, в тому числі перекладні на українську та англійську мову; розширити присутність кримськотатарської мови на Duolingo, Google Translate, сайті "Вікіпедія".

При Кабінеті Міністрів планують створити дорадчий орган - Національну комісію з питань кримськотатарської мови.

В Україні кримськотатарською мовою розмовляють більш ніж 300 тис. громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади.