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Росія планує провести 9 травня парад у трьох містах Криму

Загалом заплановано 10 військових парадів.

Росія планує провести 9 травня парад у трьох містах Криму
Фото: Радіо Свобода

Російська Федерації яцього року 9 травня запланувала провести 10 військових парадів, три з них - в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"9 травня сплановано проведення десяти військових парадів, присвячених 76-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, в тому числі в чотирьох містах-героях: Волгограді, Керчі, Новоросійську та Севастополі, а також у шести містах - місцях дислокації об'єднань військового округу - Ростові на-Дону, Владикавказі, Новочеркаську, Ставрополі, Сімферополі та Каспійську", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

За інформацією відомства, в складі зведених оркестрів у військових парадах буде задіяно від 40 до 60 військових музикантів.

Раніше повідомляли, що до Москви для тренувань і подальшої участі в параді 9 травня із Севастополя відправили 450 курсантів місцевого вищого військово-морського училища ім. Нахімова.

У лютому в Міноборони Росії повідомляли, що понад дві тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії вакцинують від коронавірусу до параду 9 травня, який також проходитиме в Криму.

В окупованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянський і російський День перемоги як свято перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною.

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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