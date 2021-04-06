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Літак "Мотор Січ" здійснив екстрену посадку в аеропорту "Київ" на одному двигуні

Поломка сталася в повітрі через пів години після вильоту з Мінська.

Фото: dumskaya.net

У понеділок ввечері літак Ан-140 української авіакомпанії "Мотор Січ", який летів з Мінська в Запоріжжя, був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту "Київ".

Як повідомляє "Думська", через пів години після вильоту з Мінська у літака відмовив правий двигун. Ще через пів години, о 19:06, він сів у Києві на одному лівому двигуні.

На борту було 29 пасажирів, ніхто не постраждав.

Для доставки пасажирів в Запоріжжі частину з них - 14 осіб - пересадили на вечірній рейс Київ - Запоріжжя, а решту 15 осіб відправили на резервному Як-40, який спеціально прибув із Запоріжжя.

Фахівці з'ясовують причину відмови двигуна. 

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