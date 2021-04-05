Пробне ЗНО в Києві і Чернігівській області перенесли на 24 квітня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Таке перенесення пов’язане з припиненням у цих регіонах руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд до пунктів тестування зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення оцінювання.

В УЦОЯО запевнили, що незалежно від того, коли саме учасники тестування проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, однак різнитиметься дата внесення відповідей до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання»".

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.

Учасники з Києва і Чернігівської області, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб уможливити якнайповніше ознайомлення цих учасників із іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня в кабінетах цих учасників пробного ЗНО буде розміщено "бонусні тести", які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс з 10 до 28 квітня.

"Наприклад, якщо учасник з м. Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього навчального предмета 24 квітня й занесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня, але він зможе уже 10 квітня ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня внести свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів", - пояснили в УЦОЯО.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Нагадаємо, учнів 4 та 9 класів звільнили від підсумкової атестації у 2021 році через складну ситуацію з коронавірусом.