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Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві

"Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, в нас не буде іншого виходу".

Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Фото: facebook/Кличко - мер

У Києві можуть ввести комендантську годину, якщо кількість нових випадків коронавірусу буде "зашкалювати". Однак рішення про запровадження цього обмежувального заходу може ухвалити лише уряд.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі Україна 24.

Міський голова зазначив, що комендантську годину нині запровадили багато країн Європи.

"Доки в нас немає достатньої кількості вакцини, залишається той самий шлях розірвати ланцюжок передачі інфекції. Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, в нас не буде іншого виходу, окрім як переходити до надзвичайного стану", - сказав міський голова столиці.

Він наголосив, що надзвичайний стан своїм рішенням має запровадити уряд.

Кличко додав, що київські лікарні майже повністю заповнені, і місто "дуже близько" до колапсу медичної системи.

"Вірус зараз більш агресивний, у нас великі ускладнення. Якщо раніше ми з десяти людей госпіталізували двох, то зараз госпіталізуємо сімох з ускладненнями", - зазначив він.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня столиця України пішла на жорсткий локдаун. Київ закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, - винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, - надати відпустки.

Столиця вже зупиняла пасажирські перевезення для запобігання поширенню ковіду у березні минулого року. тоді Київська міська державна адміністрація оприлюднила маршрути, які продовжили роботу, в них пускали лише за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

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