Президент схвалив створення Національного плану вакцинації проти ковіду

План передбачає щеплення більшості дорослого населення України до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року".

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України у семиденний строк має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров'я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

Зазначимо, від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 290 564 осіб.

Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.