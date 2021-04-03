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Незабаром Зеленський підпише указ про вакцинацію українців, – секретар РНБО

Деталей Данілов не розповів.

Незабаром Зеленський підпише указ про вакцинацію українців, – секретар РНБО
Фото: ЦЕНЗОР

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський підпише указ про вакцинацію населення України від коронавірусу.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив ефірі телеканалу "Україна", пише interfax.com.ua.

“Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (2 квітня), і одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу - розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення”, – заявив Данилов.

При цьому, деталі рішення РНБО він не розкрив.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 286 647 осіб. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує, що Україна отримає 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу у квітні-травні, а загалом до кінця року - до 37 млн доз.

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