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У Запоріжжі оголосили жорсткий карантин з 3 квітня

"Якщо не введемо локдаун ми - його введуть на рівні держави".

У Запоріжжі оголосили жорсткий карантин з 3 квітня
Запорожская областная клиническая больница
Фото: 061.ua

Запорізька міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 3 квітня ввести у місті жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"Якщо не введемо локдаун ми зараз - через деякий час його введуть на рівні держави.  Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням всіх, чиї життя під загрозою, для того щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - написав він у фейсбуці.

У зв'язку з цим у з 3 квітня:

  • кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п'ятницю з 6.00 до 20.00 з дотриманням усіх карантинних норм; в суботу і неділю можна працювати тільки "на винос";
  • забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;
  • спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;
  • працюватимуть лише продовольчі ринки;
  • забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією тощо;
  • продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).

Критикам локдауну мер запропонував сходити в будь-яку ковідну лікарню міста. "Можливо, тоді стримаєте свій запал і почнете хоча б маски носити!" - написав Буряк. 

Нагадаємо, що Запорізька область поки що знаходиться в "помаранчевій" карантинній зоні. За останню добу там зареєстрували 755 нових випадків коронавірусу.

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