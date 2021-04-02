У Запоріжжі оголосили жорсткий карантин з 3 квітня

"Якщо не введемо локдаун ми - його введуть на рівні держави".

Запорізька міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 3 квітня ввести у місті жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

"Якщо не введемо локдаун ми зараз - через деякий час його введуть на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням всіх, чиї життя під загрозою, для того щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - написав він у фейсбуці.

У зв'язку з цим у з 3 квітня:

кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п'ятницю з 6.00 до 20.00 з дотриманням усіх карантинних норм; в суботу і неділю можна працювати тільки "на винос";

забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;

спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;

працюватимуть лише продовольчі ринки;

забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією тощо;

продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).

Критикам локдауну мер запропонував сходити в будь-яку ковідну лікарню міста. "Можливо, тоді стримаєте свій запал і почнете хоча б маски носити!" - написав Буряк.

Нагадаємо, що Запорізька область поки що знаходиться в "помаранчевій" карантинній зоні. За останню добу там зареєстрували 755 нових випадків коронавірусу.